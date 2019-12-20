https://static.news.ru/photo/73905d24-2483-11ea-aa28-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак высказала претензию Максиму Галкину из-за его нежелания принять участие в её авторском YouTube-шоу. Причём шоумен отверг уже второе предложение светской львицы.

В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале Галкин не стал называть причину отказа, но отметил , что Собчак временами бывает беспощадна к своим гостям.

Максим, это ты меня побаиваешься и ко мне не приходишь. Но ты не знаешь секрета Ксении Собчак. Потому что если бы ты знал, ты бы, может быть, рискнул ко мне прийти, — сказала телеведущая.

По её словам, секрет заключается в том, что герои шоу «Осторожно, Собчак!» после записи интервью всегда могут попросить вырезать эпизоды, которые им по каким-то причинам не понравились. Однако даже это пояснение не заставило Галкина ответить согласием на предложение телеведущей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией, на которой она предстала в образе императрицы. Светская львица надела высокую чёрную шапку с вышитым бисером двуглавым орлом, массивное колье и огромные серьги, на которых размещён лик Иисуса Христа. Однако её подписчики были возмущены тем, что журналистка воспользовалась ликами святых.