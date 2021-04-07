Собчак не может достроить особняк на Рублёвке

https://static.news.ru/photo/cf539804-97e3-11eb-bdff-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Промоутер Алина Красная заподозрила Ксению Собчак в проблемах с деньгами. По мнению Красной, у телеведущей нет денег достроить таунхаус на Рублёвке, из-за чего она соглашается на любую рекламу.

Речь идёт об особняке, который телеведущая собралась построить в элитном посёлке Подмосковья. Это уже второй дом, который Собчак покупает на Рублёвке, но достроить его она, по словам Красной, не может из-за нехватки денег, сообщает KP.RU.

Работы по строительству нового особняка Собчак должны были завершиться ещё прошлым летом, но из-за пандемии стройка была заморожена. На сегодня дом остаётся недостроенным, из чего промоутер Алина Красная и сделала выод о проблемах с финансами у телеведущей.

Из-за кризиса Собчак соглашается на любую рекламу. Хвалит даже не особо топовых дизайнеров, — заявила Красная изданию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Лена Миро считает, что брак режиссёра Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак скоро распадётся из-за репутации обоих в обществе. Миро отметила, что во время премьеры спектакля в Перми Богомолов держался в стороне от супруги и не желал делать совместные снимки.