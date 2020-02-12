https://static.news.ru/photo/0be4745c-4dab-11ea-8d40-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

В Сети обсуждают видео с участием дочери Любови Успенской, которая после серьёзного скандала с матерью уехала к отцу в США. В прямом эфире в Instagram девушка рассуждает о дьяволе и каких-то технологиях. После просмотра видео пользователи решили, что Плаксина может находиться под воздействием запрещённых препаратов и нуждаться в помощи.

И, возможно, дьявол сам проделал своё уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу, — рассуждает 30-летняя девушка.

Подписчики пришли к выводу, что девушка не в себе, а некоторые предположили, что она попала в секту.

А мне показалось, что Татьяна под кайфом в эфир вышла, — написал один из пользователей.

Как голос поставлен, речь правильная, дикции любой комментатор позавидует. Но присутствует неадекват из-за наркотиков. Теперь на свободе, — согласилась с ним другая подписчица.

Однако нашлись и те, кто поддержал девушку и посоветовал начать жизнь с чистого листа без «матери-абьюзера»: «Вы большая умница, что решились наконец-то на кардинальные шаги. Пусть всё у вас получится».

Ранее во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности.

Сама Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности и разрушении семьи. Об этом она заявила со сцены в Ставрополе, куда приезжала с концертом. По словам артистки, телевизионщики сделали шоу из её отношений с дочерью и окончательно рассорили двух близких людей, писал NEWS.ru.