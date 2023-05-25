«Смогут зарабатывать»: музкритик объяснил воссоединение «Чай вдвоем» Музыкальный критик Бабичев предрек хороший заработок воссоединившейся группе «Чай вдвоем»

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Денис Клявер и Стас Костюшкин

Воссоединение группы «Чай вдвоем» является хорошим пакетным предложением для организаторов концертов и мероприятий, с коммерческой точки зрения это абсолютно выигрышное решение, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, на выступлениях коллектива хоть и не будет аншлага, а в кассах не будет очередей за билетами, но Денис Клявер и Стас Костюшкин «смогут неплохо зарабатывать».

Когда «Чай вдвоем» будет приезжать на день города или заказные мероприятия, то заказчиков будет ожидать интересный концерт, состоящий из классических композиций дуэта. С коммерческой точки зрения это абсолютно выигрыш, объединение артистов должно подстегнуть всех потенциальных заказчиков, что теперь на рынке шоу-бизнеса есть стопроцентное решение для определенного концерта. В этом возвращении одни плюсы, минусов нет, при минимальных вложениях ребята смогут очень неплохо зарабатывать, — считает Бабичев.

Участники популярного поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин воссоединились и исполнили новую песню «Нежная». Музыканты заявили, что это не разовая акция. Исполнители пообещали вместе давать концерты и хотят добавить классики в звучание своих новых композиций.

Ранее Бабичев выразил мнение, что в новой песне воссоединившейся группы «Чай вдвоем» «Нежная» есть те же мелодические нотки, что были и до этого. По его мнению, прослушав композицию, сразу и не скажешь, что у коллектива была длинная десятилетняя пауза.