Шоу-бизнес

СМИ узнали режим питания похудевшей на 45 килограммов Адель

15:44, 08 июня 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты узнали режим питания певицы Адель, который помог ей похудеть на 45 килограммов. Оказалось, что артистка перестала готовить дома и заказывает полезную еду.

Адель питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки и яйца, а днём и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьёт много воды и ест фрукты, пишет The Sun.

Личный тренер артистки Пит Герасимо отметил, что певица делала это не для увеличения своей популярности, а ради здоровья. Также на пути к успеху Адель помогли занятия спортом.

Как писал NEWS.ru, ожирением россиян уже обеспокоились врачи: по количеству людей с избыточной массой тела РФ скоро догонит и перегонит США, считают они. Так, по данным Росстата, каждый третий россиянин имеет проблемы с лишним весом, 15% мужчин и 28,5% женщин страдают от ожирения. Этим сильно обеспокоены врачи-гинекологи, поскольку проблемы с килограммами могут помешать женщине выносить и родить здорового ребёнка. Кроме того, у тучных мам повышается риск смерти во время родов.

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