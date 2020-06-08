СМИ узнали режим питания похудевшей на 45 килограммов Адель

https://static.news.ru/photo/409e8a2e-a987-11ea-9dd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты узнали режим питания певицы Адель, который помог ей похудеть на 45 килограммов. Оказалось, что артистка перестала готовить дома и заказывает полезную еду.

Адель питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки и яйца, а днём и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьёт много воды и ест фрукты, пишет The Sun.

Личный тренер артистки Пит Герасимо отметил, что певица делала это не для увеличения своей популярности, а ради здоровья. Также на пути к успеху Адель помогли занятия спортом.