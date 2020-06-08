СМИ узнали режим питания похудевшей на 45 килограммов Адель

Журналисты узнали режим питания певицы Адель, который помог ей похудеть на 45 килограммов. Оказалось, что артистка перестала готовить дома и заказывает полезную еду.
Адель питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки и яйца, а днём и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьёт много воды и ест фрукты,
Личный тренер артистки Пит Герасимо отметил, что певица делала это не для увеличения своей популярности, а ради здоровья. Также на пути к успеху Адель помогли занятия спортом.
Как писал NEWS.ru, ожирением россиян уже
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