На карантине многие россияне мало двигаются и много едят. Это может привести к набору веса. Врачи бьют тревогу — по количеству людей с избыточной массой тела Россия скоро догонит и перегонит США. По данным Росстата каждый третий россиянин имеет проблемы с лишним весом, 15% мужчин и 28,5% женщин страдают от ожирения. Этим сильно обеспокоены врачи-гинекологи, т.к. проблемы с килограммами могут помешать женщине выносить и родить здорового ребёнка. Кроме того, у тучных мам повышается риск смерти во время родов.

У женщин с ожирением по сравнению со стройными пациентками значительно выше вероятность выкидыша, преждевременных родов и различных осложнений второй фазы беременности, об этом заявила доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ им А.И. Евдокимова Виктория Касян. Последствия полноты могут быть ещё более серьёзными

Ожирение женщины — это очень большой негативный вклад в показатели материнской перинатальной смертности. Чем больше индекс массы тела у пациентки в момент зачатия, тем чаще погибает ребёнок во время родов. Виктория Касян доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ им А.И. Евдокимова доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ им А.И. Евдокимова

Также от индекса массы тела зависит способность к зачатию. Тучным женщинам забеременеть гораздо сложнее, чем стройным. Более того, у них выше вероятность отторжения плода после процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) плод не приживется.

Чтобы рассчитать индекс массы тела (ИМТ) нужно поделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Идеальные показатели — от 18 до 25. Превышение значения говорит об избыточном весе, индекс выше 35 — об ожирении.

Особенно опасен для репродуктивного здоровья женщины так называемый висцеральный тип ожирения. Когда отложения скапливаются преимущественно в брюшной полости и внутренних органах. Врачи говорят, индекс массы не играет такой роли, как окружность талии. Если она больше 80 см это сигнализирует о начале проблем.

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Излишек жировой ткани провоцирует чрезмерную выработку инсулина, что влечёт за собой обильное воспроизводство яичниками гормона тестостерона, объясняет Виктория Касян. Его избыток нарушает работу репродуктивной системы женщины и повышается риск появления различных заболеваний. В частности излишек тестостерона является причиной развития синдрома поликистозных яичников. А это одна из распростаненных причин бесплодия у женщин.

Выраженное ожирение беременной также повышает риск врожденных патологий у плода. Врач во время планового УЗИ из-за обилия жировой ткани на животе у женщины может не увидеть пороки развития ребёнка. Как сообщила Касян, даже самый современный аппарат ультразвуковой диагностики и хороший врач не гарантируют точного результата в этом случае.

Чаще всего пациентки с избыточной массой тела утверждают, что полнота возникла не от переедания, а в следствие других проблем — гормональных нарушений, наследственной предрасположенности, сообщает врач. На самом деле в 95% процентах случаев причиной ожирения является нарушение правильного баланса энергии — женщина много ест и мало двигается.

Чтобы избавиться от висцерального ожирения, показан особый рацион. Необходимо рассчитать нужное количество килокалорий в сутки (в сети много подобных программ), а затем отнять от этого 500. Такой объем пищи необходим человеку для комфортного похудения, сообщила заведующая отделением Эндокринологии ГКБ им Боткина Евгения Пашкова. Кроме того, подобное ограничение в пищи полезно и для стройного человека. Лёгкое недоедание запускает активность белков сиртуинов, они «отвечают» за сохранение молодости. Это доказанный учёными способ выглядеть на 10-15 лет моложе фактического возраста.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Человек есть то, что он ест», с этим утверждением, озвученным ещё Пифагором, согласна Евгения Пашкова. Для сохранения стройности необходимо огранить количество сахара, углеводов, животных жиров и добавить в рацион овощи, фрукты, рыбу и нежирные молочные продукты.

Ограничивая себя в питании, главное не переборщить. Чрезмерно худые женщины также часто не могут зачать, выносить и родить здорового ребёнка. Как сообщила в беседе с NEWS.ru акушер-гинеколог Любовь Ерофеева при низком индексе массы тела будущей мамы не происходит полноценной выработки яйцеклеток, которые готовы к оплодотворению. Это влечет за собой возникновение так называемого первичного бесплодия. Кроме того, если женщина сидит на жесткой диете и ограничивает себя в жирах, она не сможет выносить ребенка. Чтобы эмбрион закрепился в матке, нужен гормон прогестерон. А без достаточного потребления жиров его выработка значительно сокращается. Женщина может и забеременеть, но на ранних сроках велика вероятность выкидыша.