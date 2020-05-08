Личный тренер Адель назвал причину её неожиданного похудения на 45 кг

Тренер Пит Джерасимо возмущён обвинениями в адрес его похудевшей на 45 кг подопечной Адель, которая никогда не стеснялась собственного телосложения, в том, что она двуличная.
По его словам, певица всегда придерживается личной траектории и никогда не станет увеличивать продажи альбомов за счёт привлечения внимания фигурой.
Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать её суперстройной, — подчеркнул он.
Тренер уточнил, что они хотели восстановить её здоровье после беременности. Вскоре артистка привыкла к тренировкам и стала лучше следить за своим питанием.
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Thank you for the birthday love. I hope youâre all staying safe and sane during this crazy time. Iâd like to thank all of our first responders and essential workers who are keeping us safe while risking their lives! You are truly our angels 2020 okay bye thanks x
Джерасимо также рассказал, что после развода Адель впала в депрессию, однако позднее решила переключиться на работу над телом.
Я горд и счастлив за неё! Эта метаморфоза не задумывалась для саморекламы или стремления стать образцом для подражания, — сообщил тренер.
Он добавил, что всё это певица делает только ради себя и своего сына,
Ранее NEWS.ru писал, что певец Андрей Губин прокомментировал слова поклонников о том, что на последней фотографии он выглядит сильно постаревшим и усталым.
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