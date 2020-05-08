Личный тренер Адель назвал причину её неожиданного похудения на 45 кг

https://static.news.ru/photo/c98ae70e-91c4-11ea-850b-fa163e074e61_660.jpg Адель Фото: Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тренер Пит Джерасимо возмущён обвинениями в адрес его похудевшей на 45 кг подопечной Адель, которая никогда не стеснялась собственного телосложения, в том, что она двуличная.

По его словам, певица всегда придерживается личной траектории и никогда не станет увеличивать продажи альбомов за счёт привлечения внимания фигурой.

Она никогда не притворялась никем другим. Когда мы с Адель начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать её суперстройной, — подчеркнул он.

Тренер уточнил, что они хотели восстановить её здоровье после беременности. Вскоре артистка привыкла к тренировкам и стала лучше следить за своим питанием.

Джерасимо также рассказал, что после развода Адель впала в депрессию, однако позднее решила переключиться на работу над телом.

Я горд и счастлив за неё! Эта метаморфоза не задумывалась для саморекламы или стремления стать образцом для подражания, — сообщил тренер.

Он добавил, что всё это певица делает только ради себя и своего сына, передаёт «СтарХит».

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