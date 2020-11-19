СМИ узнали о богатствах Меладзе, призвавшего бойкотировать новогодние шоу

https://static.news.ru/photo/62f145c8-2ae5-11eb-8757-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Меладзе, призывавший бойкотировать новогодние огоньки из-за отмены концертов в связи с пандемией, оказался далеко не бедным человеком. Певец, якобы молвивший слово об артистах, терпящих бедствие из-за коронавируса, имеет недвижимость на 900 млн руб.

Помимо этого у звезды отечественной эстрады несколько многомиллионных контрактов и прибыльный бизнес помимо сцены. Артист владеет домом на Рублёвке стоимостью $2,5 млн, у него есть роскошный особняк в подмосковной Венеции — посёлке Millennium Park, где стоимость домов начинается от 600 млн руб., пишет Life.ru.

Три года назад певец заключил контракт с Московской дирекцией массовых мероприятий на 3,3 млн руб. В 2018 году Меладзе получил от концертного зала «Октябрьский» в Петербурге 3 млн руб., от Томской областной филармонии — 2,9 млн руб.

Но основной доход артиста, вероятнее всего, складывается из участия в частных вечеринках и корпоративах. За один час выступления Валерия Меладзе агентства просят $40–60 тыс.

Певец владеет торговым центром «Вантаж» в Бирюлёво одной только кадастровой стоимостью 145 млн руб. Только по официальным документам ТЦ приносит певцу доход 15 млн руб. чистыми в год.

Помочь в случае чего Валерию Меладзе может и его брат Константин — совладелец «Первого музыкального издательства», которое работает с Киркоровым, Биланом, Нюшей, Иваном Дорном. Ежегодно студия звукозаписи приносит своим владельцам доход более миллиарда рублей.

Интересно, что призыв Меладзе бойкотировать новогодние огоньки зрители поддержали. Но не в плане, чтобы «бедным артистам» дали зелёный свет и разрешили гастроли в период пандемии, а в плане того, что «огоньков» на телевидении в новогоднюю ночь больше не будет и они не увидят «заезженных» лиц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Прохор Шаляпин прокомментировал призыв Валерия Меладзе игнорировать артистами новогодние «огоньки» из-за проблем артистов. По мнению мэтра отечественной эстрады, ограничения из-за коронавируса приведут к бедственному положению звёзд.