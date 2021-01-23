«Может быть ранний Альцгеймер»: врач дала совет Анфисе Чеховой

https://static.news.ru/photo/aec65552-5e42-11eb-a0d3-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Чехова Фото: achekhova/instagram.com

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала недавно, что страдает от рассеянности и регулярных провалов в памяти. По мнению заместителя директора по медицинской части психоневрологического интерната № 7 Анны Янаевой, это может свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера.

При этом медик отметила, что для деменции Анфиса ещё слишком молода.

Деменция попозже начинается. После 60 лет хотя бы. Может быть ранний Альцгеймер, никто не исключает. Но опять же, чтобы исключить болезнь Альцгеймера, нужно просто сделать МРТ головного мозга, — объяснила Янаева в интервью Пятому каналу.

В начале января Чехова решила преобразиться до неузнаваемости, отрезав свои длинные волосы. Она призналась, что такая причёска была у неё 20 лет назад, а теперь она «как будто на машине времени перенеслась в свою юность». По её словам, она давно хотела каре, но созрела только теперь.

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