Косметолог объяснила причины поражения лица у бывшей жены Аршавина

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Блогер и рэпер Давид Манукян, бывший бойфренд певицы Ольги Бузовой, попал в больницу. Об этом стало известно после того, как телеведущая рассказала общественности об их разрыве.

Ранее стало известно, что Бузова и Дава расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. По поводу разрыва Ольга написала, что блогер совершает странные поступки, «творит непонятные...