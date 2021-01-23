Косметолог объяснила причины поражения лица у бывшей жены Аршавина

После того как Алиса Казьмина, которая является бывшей супругой футболиста Андрея Аршавина, объяснила подписчикам, что произошло с её внешностью, поклонники всё ещё сомневаются, что причина изменений с её лицом — болезнь. У женщины буквально исчез нос, и некоторые фолловеры уверены, что причина кроется в неудачной пластике. Врач-косметолог Маргарита Мозалева прокомментировала ситуацию.
По фото нельзя сказать, что же произошло на самом деле. Необходим личный осмотр пациента. Мое мнение такое: тут один из нескольких вариантов. Первое — Алиса Аршавина делала пластику, второе — ходила на процедуры к косметологу. Она могла сделать себе филеры, необязательно в нос, а по всему лицу, но, скорее всего, и в нос тоже. И на фоне того, что у нее уже давно было аутоиммунное заболевание (а с ним противопоказаны подобные манипуляции), начались осложнения. Скорее всего, она либо не обращала внимания на наличие недуга, либо доктора не спрашивали и не говорили ей, что филеры при аутоиммунной болезни — очень опасно, — сказала врач StarHit.
После того как подписчики Instagram Алисы Казьминой стали замечать, что она на фотографиях начала прикрывать лицо, многие подумали, что это результат неудачной пластики. В январе 2021 года девушка рассказала, что врачи диагностировали у неё аутоиммунное заболевание. По словам Казьминой, эта болезнь сопровождается некрозом тканей лица.
Ранее Алиса впервые за долгое время показала своё поражённое болезнью лицо, сообщал NEWS.ru.