«Болезнь покромсала»: экс-жена Аршавина рассказала о проблемах с лицом

https://static.news.ru/photo/7ca1d9fa-4e95-11eb-b128-fa163e074e61_660.jpg Алиса Казьмина Фото: arshavina_alisia__mb/instagram.com

После того как подписчики бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой стали замечать, что она на фотографиях начала прикрывать лицо, многие подумали, что это результат неудачной пластики. После этого женщине пришлось объясниться с поклонниками. Она призналась, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем.

Я болею не из-за неудачной пластики, у меня тяжёлое заболевание аутоиммунной системы. Две операции помогли сохранить жизнь. Поэтому красивое лицо моё покромсала болезнь, — рассказала Алиса, слова которой приводит StarHit.

При этом Казьмина не отрицает, что делала пластическую операцию на нос. Ринопластику она перенесла месяц назад. Однако, по словам матери наследницы Аршавина Есении, её нос людям как не нравился до операции, так и после.

Алиса признавалась, что очень скучает по бывшему мужу, а подписчики считают, что она пошла на изменения во внешности из-за него. Женщина делилась, что «ей с каждым месяцем всё хуже морально, психосоматически и физически. Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом».

Казьмина уверена, что обречена на ожидание всю оставшуюся жизнь и не раз об этом говорила.

Алиса недавно пожаловалась, что спортсмен равнодушен к младшей дочери. Футболист даже не удосужился поздравить ребёнка с Новым годом. При этом спортсмен недоволен, что ему приходится платить алименты в сумме 340 тыс. рублей. Мать девочки отметила, что малышка уже стала забывать отца, который тратит драгоценное время общения с ребёнком на времяпрепровождение с другими женщинами, сообщал NEWS.ru.