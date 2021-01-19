Экс-жена Аршавина показала поражённое болезнью лицо

https://static.news.ru/photo/50ed556e-5a6b-11eb-863d-fa163e074e61_660.jpg Фото: arshavina_alisia__mb/Instagram.com

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые за долгое время показала своё поражённое болезнью лицо.

Снимок она опубликовала в своём Instagram. В посте она поздравила подписчиков с Крещением, которое отмечается 19 января, передаёт «Газета.Ru».

Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять. С праздником, милые, добрые люди, — подписала девушка фотографию.

После того как подписчики бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой стали замечать, что она на фотографиях начала прикрывать лицо, многие подумали, что это результат неудачной пластики. В январе 2021 года девушка рассказала, что врачи диагностировали у неё аутоиммунное заболевание. По словам Казьминой, эта болезнь сопровождается некрозом тканей лица.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожалела о том, что в своё время бросила ради спортсмена первого мужа. По её словам, после того как у неё диагностировали аутоиммунный некроз, стало окончательно очевидно, кто есть кто.