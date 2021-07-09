СМИ сообщили о новой попытке врачей вывести МакSим из комы

Врачи попытались вывести МакSим из состояния искусственной комы, в которой она находится почти три недели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты утверждают: артистка находится в состоянии сопора (оцепенения, вялости) и «разбудить её можно при условии интенсивного внешнего воздействия». Сообщается, что врачи попытались отключить певицу от аппарата искусственной вентиляции лёгких, но она не смогла дышать самостоятельно, поэтому МакSим снова подключили к аппарату.

У МакSим сильное поражение правого лёгкого, к которому подключили трубку для откачки жидкости. Также у певицы лёгочная гипертензия, создающая риск дополнительных осложнений на сердце, — говорится в сообщении.

Накануне представитель артистки Яна Богушевская назвала возникающие в Интернете слухи о медицинских манипуляциях, которые якобы проводят с певицей, «чушью». Она призвала верить только официальной информации, которую дают директор и менеджер звезды, и подчеркнула, что на данный момент новостей о состоянии артистки нет.

Ранее сообщалось, что в палату к МакSим приходил её духовник и причастил певицу.