СМИ подсчитали затраты Бузовой на вечеринку в честь юбилея

https://static.news.ru/photo/c1042ae8-611f-11eb-be71-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дни рождения Ольги Бузовой, Ляйсан Утяшевой и Александра Овечкина стали самыми яркими из последних торжеств знаменитостей. По подсчётам журналистов, один такой праздник, организованный в Москве, стоит порядка 5 миллионов рублей.

Аренда банкетного зала стоит порядка 400 тысяч рублей. Сам банкет обходится в сумму от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Торт стоит от 200 тысяч рублей за килограмм, пишет KP.RU.

За декорации и зоны для фото придётся заплатить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Выступления звёзд обходятся от 2 миллионов рублей. Издание отмечает, что большинству россиян придётся потратить несколько лет, чтобы заработать такое количество денег. При этом нужно будет отказаться от еды и одежды, чтобы закатить подобную вечеринку.

Если же торжество проводится в Дубае, как это любят российские звёзды, ценник вырастает в несколько раз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова шумно отметила 35-летие. На праздник звезда пригласила не менее знаменитых друзей по шоу-бизнесу. Певица не забыла и своих бывших коллег по телестройке.