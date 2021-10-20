СМИ назвали причину смерти звезды «Санта-Барбары» Тони Китэйн
Сергей Князев
Сергей Князев
10:17, 21 октября 2021
Актриса Тони КитэйнФото: D. Long/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В крови американской актрисы Тони Китэйн, умершей в мае этого года, нашли опиоиды, антидепрессанты, седативные препараты, анальгетики и препараты от невралгических болей. Причиной смерти стало заболевание сердца, однако эти препараты также способствовали её смерти, пишет TMZ.
По данным издания, артистка скончалась из-за так называемой дилатационной кардиомиопатии (группа заболеваний сердечной мышцы) 7 мая. Полицейские сообщили, что в её доме не было найдено ничего, что свидетельствовало бы о самоубийстве, алкогольном отравлении или смерти от передозировки наркотиков. Тем не менее известно, что незадолго до смерти у актрисы умер отец, потеря которого, по словам её брата, была для неё очень тяжёлой.
Ранее сообщалось, что актриса и модель Джулия Тони Китэйн скончалась в возрасте 59 лет в Калифорнии. Она родилась в 1961 году в Сан-Диего, в начале 1980-х годов активно снималась в кино и на телевидении. Наибольшую известность Китэйн получила благодаря роли в фильме «Мальчишник», а также участию в телесериале «Санта-Барбара» и нескольких клипах группы Whitesnake. С 1989 по 1991 год Китэйн была женой лидера этой группы Дэвида Ковердэйла.