СМИ назвали причину смерти звезды «Санта-Барбары» Тони Китэйн

В крови американской актрисы Тони Китэйн, умершей в мае этого года, нашли опиоиды, антидепрессанты, седативные препараты, анальгетики и препараты от невралгических болей. Причиной смерти стало заболевание сердца, однако эти препараты также способствовали её смерти, пишет TMZ.

По данным издания, артистка скончалась из-за так называемой дилатационной кардиомиопатии (группа заболеваний сердечной мышцы) 7 мая. Полицейские сообщили, что в её доме не было найдено ничего, что свидетельствовало бы о самоубийстве, алкогольном отравлении или смерти от передозировки наркотиков. Тем не менее известно, что незадолго до смерти у актрисы умер отец, потеря которого, по словам её брата, была для неё очень тяжёлой.