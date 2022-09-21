«Скажи спасибо, что пока иноагент»: Симоньян снова высказалась о Галкине Симоньян объяснила свои слова об ориентации Галкина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Маргарита Симоньян объяснила свои слова об ориентации Максима Галкина (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022), сказанные ею в апреле. Тогда журналист заявила, что артист — «гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь». Главред RT на тот момент возмутилась уровнем лицемерия и вранья шоумена, а сейчас на авторском канале Кеосаян daily решила объяснить свои слова.

Я это сделала ровно в тот день, когда он записал то, что я вам показала, про то, что Россия врет. Понимаете? Я подумала: «Ах Россия врет, может быть, рассказать о том, как ты сам врешь всю жизнь, искренний ты наш человек», — рассказала Симоньян.

Главред RT искренне возмущена тем, что говорит о действиях российской власти муж Пугачевой. По ее мнению, бывший телеведущий ведет себя крайне недостойно.

То, что он несет — не позиция, это называется солидаризироваться с врагом! Называется, говорить то же самое, что говорят спецслужбы врага, помогать им. Это не иноагент, это коллаборационист. Поэтому скажите спасибо, что пока иноагент, — резюмировала Симоньян.

Ранее Алла Пугачева впервые выразила свое отношение к происходящим в стране событиям. В соцсетях она написала призыв признать ее иноагентом вслед за «честным и искренним» мужем, назвав цели страны в СВО «иллюзорными».