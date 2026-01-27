Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:16

Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры

Сидни Суини Сидни Суини Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актриса Сидни Суини без разрешения использовала надпись Hollywood в Лос-Анджелесе для съемок рекламной кампании своего бренда белья, пишет The Independent. Она опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором поднимается на букву H и развешивает на ней бюстгальтеры. Теперь звезде грозит наказание, говорится в публикации.

Артистке могут предъявить обвинения в незаконном проникновении и вандализме. Правами на объект владеет Голливудская торговая палата, которая не была уведомлена о съемках.

По данным СМИ, команда Суини получила лишь разрешение FilmLA на работу в районе, не предусматривающее доступа к знаку. Однако заявление в полицию пока не поступало.

Ранее Суини снялась полностью обнаженной в фотосессии для журнала W Magazine. Тело звезды для съемки покрыли золотой краской, повторив образ из фильма «Голдфингер» 1964 года, в котором главная героиня Ширли Итон погибает после окрашивания кожи в золотой цвет.

До этого актриса не стала извиняться за скандальную рекламу джинсов American Eagle, заявив, что ситуация никак не повлияла на нее. Конфликт разразился из-за фразы «у Сидни Суини отличные джинсы», где было созвучие английских слов jeans (джинсы) и genes (гены). Критики усмотрели в этом пропаганду превосходства «белой расы», указывая на светлые волосы и голубые глаза актрисы.

