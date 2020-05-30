«Шутят, что вернёт меня Николаеву»: Наташа Королёва — о безденежье Тарзана

https://static.news.ru/photo/9a062c72-a304-11ea-bcd1-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Ruslan Roschupkin/Global Look Press

Певица Наташа Королёва прокомментировала скандал, разгоревшийся после высказывания её мужа Тарзана о сложном финансовом положении артистов. Она отметила, что эти слова были сильно преувеличены и их не стоит принимать всерьёз.

Что касается предположений, что из-за безденежья она может вернуться к Игорю Николаеву, то это, по словам звезды, исключено.

Шутят, что нам нечего кушать и Серёжа отдаёт меня обратно Игорю Николаеву. Думают, что он меня не тянет, дорогая я очень. Вот так вот бывает в жизни, — рассказала Королёва в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Как писал NEWS.ru, ранее Тарзан призвал власти помогать в период пандемии артистам, которые не имеют ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции.

Его предложение вызвало массу негативных комментариев. Были и предложения о трудоустройстве. Так, сыродел Олег Сирота предложил Глушко вместе с женой поработать на его молочной ферме. Подработку таксистом ему предложил и представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин.