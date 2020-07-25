Шурыгина устроила скандал богатому возлюбленному из-за свидания с подругой

https://static.news.ru/photo/dc4979ce-ce9f-11ea-a3f0-fa163e074e61_660.jpg Диана Шурыгина Фото: Диана Шурыгина/vk.com

Скандально известная звезда ток-шоу Диана Шурыгина поругалась со своим возлюбленным, миллионером Денисом Ребровым. Причиной разлада в отношениях стала подруга Шурыгиной Виктория Ляхоцкая.

Девушки были в хороших отношениях, много времени проводили вместе. На днях 21-летняя Шурыгина узнала, что её подруга отправилась на свидание с Ребровым. В окружении пары рассказали, что девушка была в ярости. Она устроила скандал.

Без истерики и проклятий со стороны Дианы, конечно, не обошлось, она девушка эмоциональная. Но Реброву, кажется, удалось замять конфликт. Так что они не расставались, все хорошо, — рассказали знакомые Шурыгиной журналистам StarНit.

До встречи с Ребровым, который сделал состояние на продвижении в социальных сетях и криптовалюте, Шурыгина была замужем за 29-летним оператором Первого канала Андреем Шляниным. Их брак просуществовал два года. Шурыгина призналась, что бывший муж хотел полноценную семью, завести ребёнка, а она была к этому не готова. Девушка рассказала, что через некоторое время у неё пропала страсть к мужу и она стала относиться к нему как к другу.

Шурыгина стала известна на всю страну после истории с изнасилованием на даче. Девушка была постоянным гостем ток-шоу.

NEWS.ru писал, что мать Шурыгиной попала в больницу с алкогольным отравлением.