Шум звезды одного дня: экстрасенс оценила шансы Манижи на Евровидении

https://static.news.ru/photo/dc4cf296-9886-11eb-aaf1-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: vk.com/manizhamusic

Информационный шум вокруг российской участницы грядущего Евровидения Манижи, скорее всего, вызван специально, считает эзотерик и экстрасенс Алёна Орлова. По её словам, исполнительницу могут продвигать на «музыкальный олимп» отечественной эстрады покровители, так как «девочка молодая и ничем себя не зарекомендовавшая, кроме клубных концертов».

Орлова отметила в разговоре с NEWS.ru, что участие Манижи в конкурсе под угрозой из-за проверки СК РФ песни «Русская женщина» на экстремизм, оскорбление и унижение достоинства представителей конкретных социальных групп, однако организаторы шоу, скорее всего, заступятся за музыканта.

Учитывая, что Евровидение — это вообще специфический конкурс с одиозными фигурами типа Кончиты Вурст, туда такие ребята и выводятся. <...> Она (Манижа. — NEWS.ru) вряд ли вырвется в передовые номинации, но в топ-10, скорее всего, войдёт, именно потому, что это надо подать поярче, поживописнее. А творческого потенциала как такового, чтобы транслировать её по всему миру, нету. <...> Видимо, сейчас она воспользовалась модными поныне феминистическими взглядами и решила хайпануть, — добавила Орлова.

Собеседница сайта добавила, что Евровидение нуждается в Маниже, но после конкурса «тут не из чего делать певческую карьеру», можно сказать, что это «звезда одного дня».

Российская певица таджикского происхождения Манижа известна не только как музыкант, автор и исполнитель, но и как общественный деятель в борьбе против домашнего насилия. Она также является амбассадором фонда «Подари жизнь» и послом доброй воли ООН по делам беженцев. Песню «Русская женщина» музыкант представит в Роттердаме на конкурсе, который состоится в мае. По словам автора, это манифест о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Жириновский пояснил, чем именно ему не нравится песня Манижи, с которой она будет представлять Россию на Евровидении. Конкретно политика не устраивает текст, который, по его мнению, унижает «достоинство русского человека». Лидер ЛДПР раскритиковал и коллег по Госдуме, которые не принимают никаких мер.