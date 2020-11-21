Шубская и Овечкин отвезли своих мальчиков на море

https://static.news.ru/photo/e85b9f14-2bf4-11eb-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шубская Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Актриса Анастасия Шубская и её супруг, хоккеист Александр Овечкин, отправились на море вместе со своими подросшими сыновьями Сергеем и Ильёй.

Так, семейное путешествие началось 20 ноября. Компанию супругам составили сёстры и племянники Шубской. Девушка поделилась с поклонниками трогательными кадрами, на которых её старший сын облачён в чёрные брюки, белые кроссовки и пуховик с клетчатым подкладом.

Примечательно, что за ребёнком с радостью следила одна из сестёр Шубской, в то время как она сама держала на руках маленького Илью.

Стоит отметить, что Шубская также успела заснять морское побережье с мягким песком и лазурной водой. Правда, светская львица не стала распространяться, что за курорт она выбрала. Известно, что этой осенью Шубская и Овечкин побывали в Дубае, на Мальдивах, в Турции, Греции и Майами.

Брак Овечкина и Шубской был заключён в 2017 году. Пара живёт в роскошном особняке в Соединённых Штатах.

Ранее NEWS.ru писал, что Шубская опубликовала видео с распаковкой подарков, которые ей подарили на день рождения.

В одной из коробок оказались сланцы из телячьей кожи золотого цвета от известного модного бренда. Такая пара стоит $630, что в рублях составляет около 50 тысяч.