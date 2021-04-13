Шоу «Последний герой» назвали проклятым из-за секс-скандала и смертей

https://static.news.ru/photo/42872dea-9cd5-11eb-93a5-96000091f725_660.jpg Фото: Телеканал ТВ-3

Телешоу «Последний герой» назвали проклятым из-за того, что каждый сезон заканчивается смертью или разрушенной жизнью одного участника. Всего за время его существования погибли девять человек и ещё четверо становились жертвами обстоятельств, разрушивших их жизнь.

Последним скандалом стала история с домогательствами 61-летнего участника Александра Матвеева к 20-летней Анастасии Петровой, о котором сообщила сама пострадавшая. Об этом стало известно 3 апреля. Тогда ведущая Яна Троянова собрала всех участниц программы и призвала их серьёзно поговорить о том, что произошло.

В итоге мужчина покинул шоу. Как пишет Life со ссылкой на его дочь, 61-летний мужчина был в предынфарктном состоянии. Она написала открытое письмо, где обвинила всех причастных к проекту в том, что они, в погоне за рейтингами, растоптали жизнь её отца.

Издание вспомнило и о других случаях, когда участники или создатели шоу пострадали. Так, например, автор идеи Сергей Супонев, придумавший в том числе название проекту, умер в аварии на снегоходе. Ведущим после этого стал известный российский актёр Сергей Бодров, который вскоре после выхода передачи погиб в Кармадонском ущелье — на его съёмочную группу сошла лавина.

Также поклонники телепередачи уверены, что неслучайными стали смерти Жанны Фриске, Юлии Началовой, Веры Глаголевой и Кирилла Толмацкого. Фанаты склонны мистифицировать эти трагедии и уже прозвали шоу проклятым, уверяет издание.

Как ранее писал NEWS.ru, когда на площадке «Последнего героя» начался скандал из-за домогательств, Александр Матвеев удивился этому и назвал происходящее «дуростью», отметив, что у него «есть мозги». Он, тем не менее, решил покинуть телешоу, сославшись на слабое здоровье.