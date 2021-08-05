«Шоу-бизнес не будет прежним»: Бузова анонсировала шоу «Вот она Я»

Певица и экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова анонсировала в Instagram новое шоу в Москве. Знаменитость заявила, что её «уникальный концерт» разделит шоу-бизнес на «до» и «после».

Я готова объявить дату, после которой шоу-бизнес больше не будет прежним! Потому что моё новое шоу разделит его на «до» и «после». Это уникальное событие произойдёт 28 октября. Крокус Сити Холл, — написала она.

Бузова отметила: новое шоу-перформанс называется «Вот она Я». Певица обещает не просто концерт, а «театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями».

Певица также добавила, что она и её команда готовятся к этому событию давно, поэтому она надеется, что «никто и ничего не сможет помешать» провести шоу.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса многие концерты звёзд отменяются, а планировать массовые мероприятия становится всё сложнее. Однако 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице быстро улучшается, поэтому, вполне вероятно, концерт Бузовой в конце октября может состояться.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили назвал улыбку Бузовой «устрашающей гримасой».