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Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, что так и не смог перейти на «ты» при общении с Аллой Пугачёвой, с которой дружит уже много лет.

По его словам, они с Примадонной почти родня. Но я никогда не перехожу на «ты». Не получается, не хочу, не вижу в этом потребности, — поделился Николаев. При этом певец...