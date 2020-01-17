Российский телеведущий Иван Ургант «наговорил себе на статью 148 УК РФ» (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), считает адвокат Шота Горгадзе. По его словам, журналиста лучше привлечь к уголовной ответственности, а не требовать лишить шоумена гражданства.
Ивана Урганта никто гражданства не лишит, совершенно популистское требование. Нет оснований в законе. А то, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК РФ, для меня очевидно, — написал юрист на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Ивана Урганта никто гражданства не лишит, совершенно популистское требование. Нет оснований в законе. А то, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК РФ для меня очевидно. Вместо петиций о лишении Урганта гражданства более разумным было бы подать заявление о возбуждении уг. дела
Как ранее писал NEWS.ru, инициатива лишить Урганта гражданства, а также закрыть телепрограмму, которую он ведёт на Первом канале, принадлежит движению «Сорок сороков». Поводом для этого послужила передача, вышедшая 7 января. Православных активистов возмутила пародия на икону «Рождество Христово» и высказывание французского актёра Жерара Депардье, сравнившего Христа с поросёнком. Петицию подписали более 8 тысяч человек.