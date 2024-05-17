SHOT: украинцы довели Королеву до нервного срыва SHOT: жители Украины раскритиковали Королеву за выступление на День Победы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наташа Королева

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинские пользователи соцсетей обрушили на певицу Наташу Королеву гневные комментарии за выступление с георгиевской лентой на концерте, посвященном Дню Победы. По данным канала, негативные высказывания украинцев довели артистку до нервного срыва.

Как указал канал, Королева на 9 Мая в Кремлевском дворце спела «Только ты не умирай» с георгиевской лентой на груди и опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фрагмент выступления. Однако, выяснил SHOT, поклонники уроженки Киева возмутились тому, что артистка носит символ Победы, который с 2017 года официально запрещен на Украине.

Известно, что Наталья Королева покинула Москву после бойкота на телевидении, чтобы отправиться в Кавказские Минеральные Воды. Артистка призналась, что компанию ей составил супруг Сергей Глушко.

Ранее номер певицы вырезали из эфира праздничного концерта. Критик Илья Легостаев предположил, что, возможно, с точки зрения организаторов, убрать выступление Королевой из эфира «будет лучше или, по крайней мере, не хуже». При этом он уверен, что отвечающие за концерт продюсеры ничего против самой певицы не имеют. Фанаты считают, что Королевой сознательно пытаются навредить. В Сети предполагают, что причина исчезновения номера артистки из эфира — результат чьей-то зависти.