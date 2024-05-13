Наташа Королева: новости 13 мая, жест Зеленскому, скандал в Кремле, петиция

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Наташа Королева, Владимир Зеленский

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева не появилась в телеэфире на День Победы, чем встревожила поклонников. Что случилось с певицей, какую песню она подготовила для зрителей, правда ли, что ее «отменили»?

Выступила ли Королева в Кремле

9 мая исполнительница хита «Маленькая страна» выступила на концерте в честь 79-й годовщины Дня Победы. Артистка на сцене появилась в длинном закрытом платье с цветочным рисунком. Зрители приняли звезду очень тепло, после выступления зал искупал исполнительницу в овациях, с мест доносились крики «Браво».

Появление артистки на концерте, приуроченном к 9 Мая, имело для нее особое значение. В одном из интервью певица рассказывала, что назвала своего сына Архипа в честь дедушки, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Какую песню исполнила Королева в Кремле

На мероприятии, приуроченном к Дню Победы, певица исполнила песню «Только ты не умирай». В разговоре с MK.RU артистка рассказала, что на написание этой песни ее вдохновила история влюбленных, свидетельницей которой исполнительница стала в госпитале в Чечне.

«В 90-х я выступала в госпитале для раненых ребят, которые воевали в Чечне. После концерта меня завели в палату, где лежал молодой парень. Он был без руки, а ноги ему переехал танк. Парень был в тяжелом состоянии. Рядом с ним сидела хрупкая маленькая девочка — на вид совсем ребенок. Как выяснилось, они только поженились, и он ушел воевать. В госпитале она его выхаживала! Мне трудно было найти какие-то слова в этой ситуации. Помню, я сказала ей: „Твоя любовь его спасет. Просто говори ему, как молитву: „Только ты не умирай, только ты дольше живи!“ И увидишь — все будет хорошо!» — рассказала Королева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наташа Королева

В итоге молодого человека спасли, а позднее пара пришла на один из концертов певицы. История влюбленных послужила основной для композиции, которую сочинил Игорь Николаев.

«Когда мне предложили участвовать в концерте к Дню Победы, мы с режиссером концерта Мариной Худиной выбрали именно эту композицию. Хотели напомнить зрителям и слушателям, что сила женской любви и веры в самых сложных, порой безвыходных ситуациях способна совершить чудо, вернуть жизнь любимому человеку, укрыть от пули и спасти от беды! Эта песня и история, связанная с ней, несет важный посыл. Особенно сейчас, в сложное время, когда столько жен и матерей ждут своих сынов, отцов, мужей и братьев из зоны боевых действий! Судя по реакции зрителей, у меня это получилось. А для меня как для артиста это самая высшая награда!» — рассказала исполнительница.

Что за жест Королева показала Зеленскому

На груди артистки во время выступления была георгиевская лента. Это было воспринято общественностью как скрытое послание звезды президенту Украины Владимиру Зеленскому.

СМИ увидели в этом дополнительный смысл, поскольку этот знак официально запрещен на Украине, где родилась сама артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наташа Королева

Почему Королеву вырезали из эфира

MK.RU сообщало, что певица расстроилась из-за того, что ее номер на 9 Мая вырезали из эфира. Собеседники журналистов отметили, что артистка не ожидала такого жеста.

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась! Она к каждому выступлению подходит очень ответственно, а к концерту ко Дню Победы тем более», — рассказывали источники издания.

Критик Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru предположил, что, возможно, с точки зрения организаторов, убрать выступление Королевой «будет лучше или, по крайней мере, не хуже». При этом он уверен, что отвечающие за концерт продюсеры ничего против самой певицы не имеют.

«Я могу предположить, что телевидение, особенно федеральное, живет по своей логике. Иногда совершенно непонятно, чем оно руководствуется, принимая те или иные решения», — полагает Легостаев.

Поклонники певицы создали петицию, в которой потребовали объяснений причин отмены ее выступлений в эфире ТВ. Фанаты считают, что Королевой сознательно пытаются навредить. В Сети предполагают, что причина исчезновения номера артистки из эфира — результат чьей-то зависти. Поклонники Королевой также возмущены решением вырезать выступления певицы с трансляции концерта в Кремле к 50-летнему юбилею со дня строительства БАМа.

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