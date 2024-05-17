Стало известно, куда пропала Королева после бойкота на телевидении Королева сообщила, что отправилась в санаторий в Минводах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королева

Певица Наталья Королева покинула Москву после бойкота на телевидении, чтобы отправиться в Кавказские Минеральные Воды, пишет MK.RU. Артистка призналась, что компанию ей составил супруг Сергей Глушко.

Серега первый раз «на водах», — приводит издание слова певицы.

Артистка открыла для себя здравницы еще в 2023 году. Тогда Королева поправляла здоровье вместе с матерью Людмилой, которая гостила у дочери в столице.

Королева отметила, что все было шикарно. Она принимала лечебные ванны, делала грязевые процедуры. По словам певицы, самое главное здесь — вода. Певица осталась под впечатлением от оздоровительных процедур в Пятигорске и решила повторить в этом году. Однако на этот раз она отправилась вместе с мужем.

Музыкальный критик Илья Легостаев ранее заявил, что федеральное телевидение живет по своей логике. Иногда, по его словам, совершенно не ясны решения по тем или иным артистам. Так критик отреагировал на сообщения о том, что российские телеканалы вырезали выступления певицы Наташи Королевой из концертов. Легостаев допустил, что, возможно, с точки зрения организаторов, «так будет лучше или, по крайней мере, не хуже». Музыкальный критик также уверен, что отвечающие за концерт продюсеры ничего против певицы не имеют.