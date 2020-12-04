16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Шнуров пришёл в шок от выступления команды Гагариной на шоу «Голос»

08:31, 05 декабря 2020 17
Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Кадр из видео/voice1tv/vk.com

Сергей Шнуров едко и очень эмоционально прошёлся по команде Полины Гагариной на шоу «Голос». Наставники подготовили своих подопечных к выступлению в этапе «Нокауты».

Участники, наставником которых является Полина Гагарина, вышли на сцену первыми. Они исполнили настолько разножанровые композиции — от «Люблю я макароны» до Dancing Queen Abba, что оставили членов жюри под большим впечатлением.

Особенно едко и эмоционально высказался Сергей Шнуров:

Апофеоз весёлого абсурда и такой тоскливой обречённости. Ты не понимаешь, зачем эти люди вместе и что они хотят нам сказать. Я замер, когда увидел все эти три номера подряд. Я до сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Дай Бог, я сегодня не застрелюсь.

В ответ музыканту тут же нашёлся Нагиев, заявивший, что в таком случае «госпожа Гагарина войдёт в историю». В небольшую перепалку включился и рэпер Баста, недолюбливающий Шнурова. Сглаживать углы пришлось самой Гагариной, отшутившейся так:

Просто успокоительные таблетки перестали действовать на Сергея Владимировича.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра покинула проект «Голос». Жюри не пропустило девушку в ходе этапа «Нокауты».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео