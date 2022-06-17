«Школьницы-развратницы»: Галкин в Израиле пожаловался на домогательства «Школьницы-развратницы»: Галкин пожаловался на домогательства участницы группы SEREBRO

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Российский артист Максим Галкин во время своего очередного выступления в Израиле рассказал о том, как стал жертвой домогательств со стороны одной из участниц группы SEREBRO. По его словам, девушка «схватила его за пятую точку». Отрывок концерта опубликовал Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».

Объявляю группу SEREBRO, есть у нас такая группа, «школьницы-развратницы», такой имидж у них был. Я их объявил и ухожу за кулисы, а они выходят на сцену. Навстречу бегут, и такие: «Здрасьте, Максим Галкин». И одна из них, пройдя мимо меня, схватила меня за пятую. Я как девственность потерял во второй раз. И так, чтобы без предупреждения…, — поделился артист.

Галкин отметил, что очень удивился этому поступку, поскольку девушка трогала его без предварительного предупреждения и согласия. О том, какая именно участница группы SEREBRO притронулась к нему, артист не сообщил.

Ранее Максим Галкин рассказал, как живет в Израиле после отъезда из России на фоне спецоперации на территории Украины. Шоумен признался, что одно из его любимых мест в Тель-Авиве — парк Яркон в центре города, где «можно найти развлечения для всей семьи». Там артист любит кататься по утрам и вечерам на велосипеде.