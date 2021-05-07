Сестре Бузовой пожелали инсульта в Сети за молчание о здоровье Ольги

https://static.news.ru/photo/faace24c-afb4-11eb-8108-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сестра Ольги Бузовой Анна подверглась жёстким нападкам хейтеров. Девушка никак не комментировала проблемы со здоровьем своей звёздной родственницы, за что её обвинили в равнодушии и осыпали проклятиями.

О злобных комментариях в свой адрес Анна рассказала в Instagram, отвечая одной из подписчиц.

instagram.com/annabuzova/

Девушку критиковали за демонстрацию хорошего настроения в сторис в то время, как её сестра лежит в реанимации, и припоминали недавно перенесённый инсульт, а также трогательный комментарий по этому поводу со стороны экс-ведущей «Дома-2».

Несмотря на советы не обращать внимания на неуместные комментарии, хейтерам всё же удалось задеть сестру Бузовой. Анна пожаловалась, что такие вещи игнорировать сложно.

Стараюсь не реагировать, но плохо получается. Особенно, когда желают смерти и повторного инсульта. Это сложно не воспринимать, — написала Анна.

Чтобы хоть как-то утихомирить недоброжелателей, сестра ведущей опубликовала скрин одного из фанатов своей сестры, написавшего, что с такой родственницей «и врагов не надо». После этого девушка объявила, что закрывает комментарии.

instagram.com/annabuzova/

В шоке, если честно. Особенно страшны мысли людей, уверенно обвиняющих меня в том, что я радуюсь, когда родной человек находится при смерти. Вы серьёзно? Такое вообще возможно?! Думаю, каждый человек вправе рассказать о своём здоровье тогда, когда он сам этого захочет, — прокомментировал а происходящее Бузова-младшая изданию StarHit.

Как сообщалось ранее, Ксения Бородина высказал, что она думает о шуме, который устраивают некоторые артисты на пустом месте. Ведущая в сторис заговорила о «хайпожорах», уточнив, что она «не такая».