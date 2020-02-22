https://static.news.ru/photo/0207d66e-5584-11ea-8626-fa163e074e61_660.jpg Фото: friske_natalia /instagram.com

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья на своей официальной странице в социальной сети подтвердила информацию о разрыве со своим мужем — Сергеем Вшиковым.

Слухи о разводе появились ещё летом прошлого года. По словам людей, входящих в окружение пары, Фриске и Вшиков испытывали проблемы в семейной жизни. Они часто скандалили, к тому же, поговаривают, что былая страсть давно покинула их семью.

Долгое время артистка никак не комментировала слухи о расставании. Однако на сей раз она решила изменить свою позицию по данному вопросу. Одна из подписчиц в социальной сети спросила Наталью: «Вы больше не живёте с мужем?»

Нет, — ответила Фриске в комментариях в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обязан погасить свою часть долга перед фондом, который собирал деньги на лечение артистки. Отец скончавшейся от рака певицы Владимир Фриске обратился с соответствующим заявлением в Пресненский суд Москвы.