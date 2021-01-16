Сестра помощницы Быстрицкой прокомментировала её роман с актрисой

https://static.news.ru/photo/34514ab6-58bb-11eb-af84-fa163e074e61_660.jpg Элина Быстрицкая Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сестра осуждённой за мошенничество Ксении Рубцовой прокомментировала появившуюся информацию о романе Элины Быстрицкой со своей помощницей.

Ранее журналист Андрей Караулов заявил, что между актрисой и Ксенией Рубцовой была любовная связь.

Андрей Караулов — извращенец! Вы можете себе представить, как в 91 год может любить женщина? Только как мать, — цитирует слова женщины Пятый канал.

Ксения Рубцова много лет была рядом со звездой «Тихого Дона» и до самой её смерти работала помощницей.

Как рассказал журналист, постепенно их деловые отношения переросли в дружеские. Быстрицкая была несчастна в браке, поэтому роман с Ксенией Рубцовой стал для неё отдушиной. Якобы актриса даже хотела устроить с ней свадьбу за границей.

По его словам, Быстрицкая позволяла помощнице снимать крупные суммы с личных счетов. Позже это и стало причиной скандала. Сестра артистки заявила, что Рубцова похитила 35 млн. Заявление, написанное в полицию якобы от имени актрисы, оказалось подделкой. Однако Ксению всё равно приговорили к трём годам и шести месяцам колонии, сообщал NEWS.ru.