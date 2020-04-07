Шоу-бизнес

Сестра Фриске поздравила сына певицы с днём рождения через Интернет

07:16, 07 апреля 2020
Жанна Фриске Жанна Фриске Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Сестра Жанны Фриске наталья поздравила своего племянника Платона в днём рождения. Мальчику 7 апреля исполняется семь лет, поздравить его тётя смогла только через Интернет.

Наталья посвятила в Instagram племяннику трогательные слова, назвав его своим «маленьким принцем».

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Семь лет назад ты появился на этот свет, ты пришел к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали, — написала сестра Жанны Фриске.

Наталья поведала, что стала ощущать малыша, пока он был ещё в животе у мамы, слушала биение его сердца и плакала от радости. Момент рождения ребёнка сестра певицы назвала «волшебным» и самым счастливым в жизни.

Тётя пожелала мальчику успехов, удачи, добрых людей на пути, а также добавила, что все они его очень любя и ждут.

Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам, а мы наберемся терпения и будем тебя ждать, — написала Наталья ребёнку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отец Жанны Фриске Владимир 6 апреля официально зарегистрировал благотворительный фонд «Жанна Фриске — я рядом!». Организация существует уже три года, но только недавно родственники певицы решили её зарегистрировать.

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