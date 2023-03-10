Сергей Шнуров получил иск на 1,4 млн рублей от фотографа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров получил иск на 1 млн 400 тысяч рублей, сообщает KP.RU. Арбитражный суд Москвы 6 марта зарегистрировал заявление от фотографа Александра Попова. Издание предположило, что исполнитель мог использовать его фотографии без разрешения.

В официальных документах в качестве причины иска фотографа к Шнурову указаны «экономические споры по гражданским правоотношениям», но подробностей на данный момент нет. При этом Попов в конце февраля уже выиграл суд по аналогичному делу против одного из московских университетов. Его сотрудники поставили на обложку научного издания найденные в Сети кадры с изображением метрополитена и не указали их автора. Издание уточнило, что это не освобождает от ответственности за нарушение авторских прав и в итоге суд тогда встал на сторону Попова, однако уменьшил сумму взыскания с 603 тысяч до 403 тысяч рублей.

Издание предположило, что Сергей Шнуров также мог использовать фотографии Попова без его разрешения. При наличии доказательств авторства суды как правило встают на сторону истца. Однако сумму взыскания будет необходимо обосновать экономически.

Ранее автор песни «К чёрту любовь» украинской певицы Светланы Лободы Олег Влади подал на артистку в суд. Композитор требует взыскать с нее сумму в 500 тысяч рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд Московской области 25 января.