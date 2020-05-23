Сергей Лазарев объяснил, почему прячет свою семью

Сергей Лазарев признался, что его дети слишком много значат для него, чтобы выставлять их на суд общественности. Они будут уязвимы перед теми, кто желает им зла, считает певец.
У Лазарева двое детей — сын Никита и дочь Аня, он бережёт их от посторонних глаз и считает, что они могут пострадать от его популярности.
Дети — это моя жизнь. И я понимаю, что они будут когда-то мишенью для тех, кто хочет уколоть меня. Они встретятся с действительностью, и я буду защищать их, как могу, — признался Лазарев в эфире передачи «Однажды...» на НТВ.
Артист охарактеризовал себя как человека подозрительного и скрытного. Ему, говорит певец, проще спрогнозировать плохой сценарий, чем хороший, и заранее подготовиться к нему.
Жизнь, когда бьёт, это очень больно, поэтому лучше быть готовым, — пояснил певец.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Лазарев завил, что разочаровался в карьере певца, потому что знает, как по сегодняшним временам составляются хит-парады. Певец уверен, что они покупаются за деньги, а не составляются с учётом заслуг артистов.