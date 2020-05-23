Сергей Лазарев высказался о покупаемых за деньги хит-парадах

https://static.news.ru/photo/fbeb9382-9ca1-11ea-81d2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лазарев завил, что разочаровался в карьере певца из-за того, как по сегодняшним временам составляются хит-парады. Певец уверен, что они покупаются за деньги, а не составляются с учётом заслуг артистов.

Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились. Это ужасно, — пожаловался Лазарев в эфире телепрограммы на НТВ.

Певец добавил, что некоторым современным артистам в шоу-бизнесе не хватает не только музыкального вкуса, но и чувства собственного достоинства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев поздравил с днём рождения телеведущую Леру Кудрявцеву, которой 19 мая исполнилось 49 лет. Помимо поздравления, артист опубликовал совместные фотографии, отметив, что между ним и Кудрявцевой уже нечто большее, чем дружба и любовь.