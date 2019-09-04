Коллеги популярной актрисы Анастасии Заворотнюк предложили её семье материальную и врачебную помощь на фоне слухов о её тяжёлом заболевании.
Ранее в СМИ появилась информация, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили рак головного мозга. Пара долгие годы пыталась завести ребёнка, и, скорее всего, актриса решилась на ЭКО.
Семья артистки отказалась принять помощь, ссылаясь на то, что информация о раке Завортнюк является недостоверной. Однако супруг актрисы Пётр Чернышёв действительно перестал выступать в ледовом шоу Татьяны Навки. По словам их друзей, он отказался от работы, чтобы проводить больше времени с семьёй, передаёт «
Как писал News.ru, российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии.