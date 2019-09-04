https://static.news.ru/photo/b19867a6-cf06-11e9-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Коллеги популярной актрисы Анастасии Заворотнюк предложили её семье материальную и врачебную помощь на фоне слухов о её тяжёлом заболевании.

Ранее в СМИ появилась информация, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили рак головного мозга. Пара долгие годы пыталась завести ребёнка, и, скорее всего, актриса решилась на ЭКО.

Семья артистки отказалась принять помощь, ссылаясь на то, что информация о раке Завортнюк является недостоверной. Однако супруг актрисы Пётр Чернышёв действительно перестал выступать в ледовом шоу Татьяны Навки. По словам их друзей, он отказался от работы, чтобы проводить больше времени с семьёй, передаёт « КП ».

Как писал News.ru, российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии.