«Очень важно»: Семенович раскрыла, через что должен пройти каждый мужчина

Каждый молодой человек должен пройти службу в армии, ведь оттуда юноши возвращаются уже настоящими мужчинами, заявила певица и актриса Анна Семенович в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что мальчики взрослеют позже девочек, и часто это связано с чрезмерной опекой со стороны матерей.

Это очень важно для мужчины — пройти этот год службы, всего лишь год. После службы они возвращаются сильными, смелыми, дисциплинированными мужчинами. Как мужчина может быть мужчиной, когда у него нет дисциплины? В армии он ее приобретает и возвращается настоящим мужчиной, — заявила певица.

Также Семенович рассказала, что посещала воинские части, и те ребята, с которыми ей удалось пообщаться, остались довольны службой. Певица отметила, что сейчас служба стала более профессиональной и дисциплинированной.

