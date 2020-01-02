https://static.news.ru/photo/754dcf64-2dc7-11ea-bec1-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица Анна Седокова поделилась творческими планами на 2020 год. В частности, по её словам, она начинает съёмки собственного интернет-шоу о любви, отношениях и сексе.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» на своей странице в Instagram объявила , что ищет сценаристов, способных сочинять смешные шутки на данную тему.

Также Седокова отметила, что собирается вернуться на телевидение в качестве ведущей.

Я скучаю по этой части своей жизни и уже выбрала канал, на котором хочу работать! — говорится в её сообщении.

При этом певица не указала, в эфире какого телеканала её можно будет увидеть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Седокова с размахом отметила своё 37-летие. С радостным событием экс-солистку «ВИА Гры» поздравили в Instagram Николай Басков, Рита Дакота, Оскар Кучера, Ольга Бузова и другие звёзды шоу-бизнеса. Особо отметился возлюбленный певицы спортсмен Янис Тимма, который младше артистки на 10 лет. Он опубликовал в своём микроблоге совместное фото с певицей и очень трогательно признался ей в любви.