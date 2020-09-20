Седокова призвала разведённых женщин не ставить на себе крест

https://static.news.ru/photo/6af350dc-fb32-11ea-8038-fa163e074e61_660.jpg Янис Тимма и Анна Седокова Фото: annasedokova/instagram.com

После того как 37-летняя певица Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Яниса Тимму, она решила поддержать женщин, переживших развод, и призвала их верить в себя.

Певица сопроводила пост кадром со свадебного торжества, на котором она позирует вместе с мужем и старшей дочерью Алиной.

Когда я уходила с годовалой Алиной на руках в 22 года от мужа-изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет, и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе, — написала Анна в Instagram.

18 сентября экс-участница «ВИА Гры» Седокова стала официальной женой Тиммы. Об их отношениях поклонники узнали ещё год назад, а в июле баскетболист сделал Анне предложение. Певица — мать троих детей, а у её супруга есть сын.

Баскетболист утверждает, что сразу нашёл в Седоковой родную душу. По его словам, он сам рассказал жене о своих новых отношениях. Сегодня Тимма поддерживает с бывшей супругой хорошие отношения ради их совместного ребёнка.

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