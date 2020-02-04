https://static.news.ru/photo/caeb8ece-4759-11ea-b385-fa163e074e61_660.jpg Сати Казанова Фото: satikazanova/instagram.com

Бывшая солистка группы «Фабрика», певица Сати Казанова призналась, что у неё было несколько особенностей, из-за которых ей было стыдно.

Я всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз, — написала артистка в Instagram, добавив, что сейчас уже принимает эту болезнь.

После этого она рассказала, что в детстве стыдилась того, что живёт в селе. А сейчас девушка мечтает туда вернуться.

Кроме того, исполнительница отметила, что раньше стеснялась своего кавказского акцента, но со временем он стал её изюминкой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Сати Казанова решилапереехать на родину своего мужа итальянского фотографа Стефано Тиоццо.