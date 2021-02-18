Саша Бортич впервые высказалась о свёкре — депутате из «Единой России»

https://static.news.ru/photo/668d52b4-725f-11eb-a71a-96000091f725_660.jpg Фото: bortich / instagram

Российская актриса Саша Бортич в интервью Юрию Дудю заявила, что её супруг действительно из обеспеченной семьи, но он всё заработал сам. Мужчина создал ораторскую школу.

Журналист напомнил звезде, что её супруг работал в администрации президента. По словам Бортич, она не знает, чем её возлюбленный там занимался. Возможно, возглавлял отдел внутренней политики. Она отметила, что главное, что возлюбленный ушёл оттуда.

Я не буду ничего говорить. Женя сам расскажет. Но самое красноречивое то, что он ушёл, — сказала Бортич.

В ответ на это Дудь заметил, что этот отдел сделал так, как «всё сейчас в России». После чего он намекнул, что благосостояние её мужа досталось от отца. Девушка подчеркнула, что это не так.

После этого журналист поинтересовался, как относится семья Евгения Савельева к её взглядам. Бортич сказала, что видится с отцом мужа, когда они приезжают в Екатеринбург. Свёкор является депутатом Законодательного собрания Свердловской области, членом президиума политсовета регионального отделения «Единой России».

Он очень богатый человек. Член «Единой России». Ну и разные истории из 1990-х о том, как строился бизнес. Тебя что-нибудь смущало в его биографии? — обратился Дудь к Бортич.

Девушка призналась, что её ничего не смущает. А политику они в семье не обсуждают.

Интернет-пользователи не поверили в слова звезды. По их словам, мужа Бортич продвинул его отец.

«Когда папа депутат, здесь всё ясно», «Без отца такой бизнес отобрали бы давно», «В 30 даже поздно как-то. Я бы в 18 с таким батей всего сам добился», написали комментаторы под видео.

В ходе интервью Бортич также прокомментировала расследование оппозиционного блогера Алексея Навального про «дворец Путина» на Кубани. Она призналась, что целиком не смотрела, но и не хочет, писал NEWS.ru.