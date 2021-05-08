Самойлова отдохнула с Джиганом на яхте за €90 тысяч в неделю

https://static.news.ru/photo/00f46f94-b01e-11eb-b7ad-96000091f725_660.jpg Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Жена рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как Джиган, бизнес-леди Оксана Самойлова сняла для отдыха на Мальдивах дорогостоящую яхту. Видео роскошного судна, снятое с воздуха, она опубликовала в историях своего аккаунта в Instagram.

samoylovaoxana/instagram.com

Как узнал Telegram-канал «Только никому», в среднем неделя аренды такой яхты обходится в €60 тысяч, а с дополнительными услугами — до €90 тысяч.

Это совсем-совсем другие Мальдивы, — поделилась впечатлениями Самойлова.

Звёздное семейство успело не только понежиться на яхте, но и отобедать на необитаемой песчаной гряде в океане, опробовать огороженный бассейн, «пришвартованный» к яхте, позаниматься снорклингом и поплавать с дельфинами и акулами.

Ранее Самойлова похвасталась новым автомобилем Rolls-Royce Ghost, который ей подарил музыкант. По словам бизнесвумен, она стала первой в России владелицей этой модели машины. Стоимость составила 35 млн рублей.