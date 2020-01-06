https://static.news.ru/photo/91539892-3222-11ea-ab84-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярная российская актриса Настасья Самбурская, отдыхающая на Бали, пожаловалась на соотечественников, которые не умеют себя вести на чужбине.

Зачем себя вести, как быдло на пляже? — возмутилась артистка.

По её словам, туристы из России включают музыку слишком громко. Это мешает другим отдыхающим. При этом звезда сериала «Универ» не стала обращаться к нарушителям тишины, так как испугалась, что они начнут просить сделать совместное селфи.

Ранее, как писал NEWS.ru, Самбурская записала видеоролик, в котором рассказала о встрече с отцом после 16 лет расставания. Заплаканная девушка заявила, что он «угробил» её жизнь. Она назвала отца ничтожеством и чужим человеком.