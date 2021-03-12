Сафронов рассказал о миллионах, которые ждут Азизу после шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/dd4232c2-83c0-11eb-9d4c-96000091f725_660.jpg Никас Сафронов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов заявил, что с певицей Азизой шоу «Маска» было бы «ещё более ярким». По его словам, исполнительнице, которая «выступала прекрасно», было обидно, что её так рано рассекретили.

Однако возникший скандал пойдёт Азизе лишь на пользу, считает Сафронов.

То, что Азизу обсуждают уже почти неделю, — для неё большой плюс. Она в очередной раз доказала, что интерес к ней огромен. И это принесёт ей большие дивиденды в будущем, — цитирует художника «Собеседник».

Сафронов добавил, что певицу станут чаще приглашать на концерты и в новые проекты. Вероятно, её гонорары вырастут.

Думаю, что несколько миллионов рублей благодаря участию в «Маске» она заработает точно, — подчеркнул Сафронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин, скрывавшийся в образе Ананаса, вылетел с шоу «Маска». Вслед за ним проект покинула Азиза, бывшая Пингвином, причём сделала это в весьма эмоциональной манере. Продюсер решил высказаться по поводу произошедшего. Продюсер посчитал, что Азиза слишком близко к сердцу восприняла свой уход и позволила эмоциям взять вверх над рассудком и профессионализмом.