Сафронов призвал детей Цывиной разобраться в споре о наследстве без ток-шоу

https://static.news.ru/photo/4601d428-1db1-11eb-8ac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дети Ирины Цывиной должны разобраться в споре о наследстве без камер, сказал художник Никас Сафронов.

Было бы правильно с их стороны сохранить светлую память об Ирочке, а не устраивать скандалы на всю страну. Нужно им встретиться и спокойно поговорить. Ира была православной, и нужно сделать всё по-христиански, — сказал Сафронов порталу Sobesednik.ru.

При этом художник заметил, что Цывина одинаково любила обоих детей, а то, что они делают сейчас, — «непристойно и неправильно по отношению к замечательной женщине — их матери».

Цывина умерла в апреле 2019 году на 56-м году жизни. Дети актрисы не могут поделить между собой загородный дом и две московские квартиры. Сын Евгений уверен, что он должен получить 70% наследства, дочь Зинаида выступила за равную долю имущества матери.

Ранее NEWS.ru писал, что сын Цывиной не признал себя виновным в гибели матери и обвинил всё её окружение в смерти актрисы.