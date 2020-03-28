https://static.news.ru/photo/99a9611c-7114-11ea-aad5-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Художник Никас Сафронов поздравил с прибавлением в семье шоумена Евгения Петросяна и его новую супругу Татьяну Брухунову. Он выразил уверенность, что поклонники обязательно порадуются за звёздную пару.

Сафронов, который и сам является отцом пятерых детей, отметил, что к такому событию нужно подходить осознанно. Это значит, что если Петросян на это решился, он точно взвесил все за и против.

Жить надо сегодня: захотел родить — рожай. Если осознанно ты рожаешь, значит, осознанно всё продумал, — цитирует Сафронова StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что 74-летний Петросян и его молодая супруга, как полагают СМИ, стали родителями. По некоторым сведениям, супруги прибегли к суррогатному материнству.

При этом шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело.