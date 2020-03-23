https://static.news.ru/photo/66b45b30-6d0a-11ea-a303-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

74-летний юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова тайно стали родителями. По некоторым сведениям, их совместный ребёнок появился на свет в середине марта в одном из элитных медцентров Дубая.

Как стало известно StarHit, предположительно, у пары родился мальчик.

Они рассказали только самым близким, пол ребёночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства, — сообщили источники издания.

В последние недели пара публикует в Instagram кадры со своего отдыха в Дубае. Брухунова регулярно делится свежими снимками, демонстрирующими фигуру, поэтому можно предположить, что супруги прибегли к суррогатному материнству. Данная процедура могла обойтись Петросяну в 5 млн рублей.

По данным издания, пара специально улетела в Эмираты, чтобы скрыть рождение ребёнка от прессы и оградить малыша от излишнего внимания. Отпуск они проводят на острове Палм-Джумейра, который славится своими красивыми пляжами.

Ранее сатирик опубликовал фото своего голого торса в соцсетях, чем вызвал нешуточные споры среди подписчиков. На снимке Петросян расположился на лежаке. Из одежды на нём только шляпа, писал NEWS.ru.