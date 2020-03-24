https://static.news.ru/photo/936bd5c0-6d61-11ea-bb37-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Евгений Петросян не подтвердил и не опроверг новость о том, что у него родился наследник. Новость о появлении на свет ребёнка у артиста и его молодой жены растиражировали СМИ.

Журналисты предположили, что пара могла прибегнуть к услугам суррогатной матери. Но сам юморист не ответил на этот вопрос ни «да», ни «нет».

Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело, — ответил артист на вопрос издания Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала появившиеся в СМИ новости о рождении у них с артистом ребёнка. К этой информации Брухунова отнеслась с юмором, сообщив, что об этом говорят уже три года.