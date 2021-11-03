Садальского жёстко раскритиковали в Сети за нападки на академика Гинцбурга

Станислав Садальский неожиданно для себя подвергся критике подписчиков после негативных высказываний об академике Гинцбурге. Актёр, который пользуется огромным доверием зрителей за смелые откровенные высказывания и собственную жизненную позицию, внезапно нарвался на шквал возмущения.

Поводом стала попытка артиста раскритиковать главу центра Гамалеи Александра Гинцбурга за предложение выявлять злостных антипрививочников с помощью специального теста.

Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — разъяснил инициативу Гинцбурга Садальский.

К тому же артист отметил, что вакцина, созданная российскими учёными, не пользуется спросом у соотечественников. В ответ «бедному гусару» напомнили, что он всё-таки не врач, а пиарщик и ему не следует лезть в темы, в которых он ничего не понимает.

«Что вы придумываете? Зачем это пишите? Все привитые, если болеют, то легко. Проверено многократно. Вы не врач, вы пиарщик. Любой ценой, даже ценой жизни людей, которые вам верят. Остановитесь!», «Не оскудеет земля русская на учёных, врачей, вирусологов и конспирологов, судя по комментариям, — каждый второй! Смешно и грустно. Всю жизнь все прививались БЦЖ, от столбняка, гепатита, кори, полиомиелита, детей потом рожали и жили долго и счастливо. Но сейчас прям такая ненависть, что готовы назло маме уши до смерти отморозить», «Садальский в любой теме разбирается и всё знает. Похвально, похвально», пишут возмущённые пользователи.

Отреагировала на пост Садальского и актриса Эвелина Блёданс. Она привилась отечественной вакциной от коронавируса и считает высказывания актёра неправильными. «Жесть! Это неправда! Я привилась. Антитела до этого были высокие, после — ноль. Всем здоровья!», — написала артистка.

Ранее Станислав Садальский резко раскритиковал историю Прохора Шаляпина с несчастливым концом. Своё мнение артист высказал в микроблоге сразу после выхода шоу Андрея Малахова о смерти жены певца от коронавируса.